Wohnmobil walzt Zaun platt: Camper außer Kontrolle

Am Montagvormittag ist es in Kutenholz-Essel (Landkreis Stade) zu einem ungewöhnlichen Unfall gekommen. Eine Autofahrerin aus Kutenholz war auf der Dorfstraße in Richtung Bremervörde unterwegs, als ihr ein Wohnmobil entgegenkam. Nach eigenen Angaben fiel ihr sofort die auffällige Fahrweise des Fahrers auf.

Offenbar hatte der 70-jährige Fahrer aus Fredenbeck die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Das Wohnmobil geriet auf die Gegenfahrbahn, kam anschließend nach links von der Straße ab, walzte mehrere Meter eines Holzzauns nieder, überfuhr einen Baum und kam schließlich in einem Gebüsch auf einem Privatgrundstück zum Stehen.

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Der 70-Jährige blieb unverletzt. Sein Wohnmobil war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei könnten gesundheitliche Probleme zu dem Unfall geführt haben. Die Beamten fertigten einen Bericht für die zuständige Führerscheinstelle an.