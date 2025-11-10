Bei Hamburg: Wohnmobil brennt lichterloh – Feuer greift auf Haus über

Großeinsatz für die Feuerwehr in Neu Wulmstorf (Landkreis Harburg). Am späten Sonntagabend brannte ein Wohnmobil neben einem Einfamilienhaus lichterloh. War es Brandstiftung?

Gegen 22.45 Uhr bemerkten Anwohner im Meisterweg in Neu Wulmstorf einen hellen Feuerschein und setzten einen Notruf ab. Ein Wohnmobil unter einem Carport stand in Flammen, das Feuer hatte auch schon den Dachstuhl des angrenzenden Hauses erreicht.

Wohnmobil in Flammen – 200.000 Euro Schaden

Mit einer Drehleiter konnten die Einsatzkräfte den Brand löschen, bevor er sich weiter ausbreiten konnte. Fünf Bewohner haben sich rechtzeitig aus dem Gebäude gerettet. Verletzt wurde niemand.

Das könnte Sie auch interessieren: Großeinsatz: Feuer in Restaurant auf der Reeperbahn – zwei Verletzte

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Einschätzungen der Polizei auf 200.000 Euro, wie ein Sprecher gegenüber der MOPO sagte. Der Einsatzort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen der Polizei über die Brandursache laufen. (rei)