Küchenbrand setzt Haus im Norden in Flammen: Fünf Personen verletzt

In einer Küche im Landkreis Aurich entsteht ein Feuer, kurz darauf steht das ganze Wohnhaus in Flammen. Der Schaden ist enorm.

Bei dem Wohnhausbrand in Großheide ist ein Schaden von rund 150.000 Euro entstanden. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, stand das Gebäude in der Nacht komplett in Flammen. Das Feuer sei in der Küche des Wohnhauses entstanden.

Wohnhausbrand: Fünf Bewohner ins Krankenhaus

Die fünf Bewohner im Alter von fünf bis 46 Jahren wurden zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Sie erlitten bei dem Brand leichte Verletzungen.

Informationen zur Brandursache gibt es bislang nicht. Das Wohnhaus ist nicht mehr bewohnbar. Die Nachlöscharbeiten sind seit dem frühen Morgen abgeschlossen. (dpa)