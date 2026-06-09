Großeinsatz für die Feuerwehr im Landkreis Rotenburg am Montagnachmittag: Dort brannte ein Mehrfamilienhaus.

Laut Feuerwehr hatten Anwohner den Brand im Wohnhaus in der Bahnhofstraße gegen 17.45 Uhr gemeldet. Alle 20 Bewohner verließen das Gebäude eigenständig und kamen vorübergehend in einem nahegelegenen Gastronomiebetrieb unter.

Nach aktuellem Stand gibt es keine Verletzten. Das Haus sei verschachtelt gebaut, was den Löscheinsatz erschwere, teilte die Feuerwehr mit.

Behörden geben Meldung über Warn-App raus

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23 Feuerwehren waren gegen 20 Uhr im Einsatz. Die Feuerwehrleute verlegten kilometerlange Schlauchleitungen und arbeiteten durchgehend mit Masken. Eine große Rauchsäule war auch am Abend noch weithin sichtbar

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Wegen der Rauchentwicklung gaben die Behörden per Warn-App eine Meldung heraus und forderten Anwohner auf, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Feuerwehrleute löschten vom Boden sowie von zwei Drehleitern aus. Die Brandursache ist bislang unklar. Die Ermittlungen dauern an.