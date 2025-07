Wieder Unglück am Kreidesee: Zwei Taucher schwer verletzt

Erneut ist es am Kreidesee in Hemmoor (Landkreis Cuxhaven) zu einem schweren Tauchunfall gekommen: Zwei Männer waren wegen eines Notfalls offenbar zu rasch aufgestiegen und bezahlten dies fast mit ihrem Leben.

Das Unglück ereignete sich am Sonntag gegen 12.20 Uhr. Zwei Männer (53 und 57 Jahre) aus dem Bereich Ostfriesland hatten sich zu einem Tauchgang in dem berüchtigten See aufgemacht. Wegen der vielen, teilweise tödlichen, Tauchunfälle wird das Gewässer auch „Todessee“ genannt.

Schnellaufstieg aus 60 Meter Tiefe – Lebensgefahr

Laut Polizei habe einer der Männer während des Tauchgangs einen medizinischen Notfall erlitten, woraufhin die Männer aus rund 60 Meter Tiefe zu rasch aufgestiegen seien. Mit letzter Kraft schafften sie es, sich an Land zu retten und die Rettungskräfte zu alarmieren.

Beide erlitten eine lebensgefährliche Dekompressionskrankheit, bei der Stickstoff im Körper winzige Bläschen im Körpergewebe und im Blut bildet. Einer der Verunglückten wurde mit einem Rettungshubschrauber nach Halle (Sachsen-Anhalt) transportiert, weil nur dort eine freie Druckkammer zur Behandlung frei war. Sein Kollege, der leichtere Symptome hatte, kam mit dem Notarzt in die Klinik nach Stade.

Immer wieder Tauchunfällle im Kreidesee

Immer wieder kam es in der Vergangenheit zu Unglücken in dem See, der mit einer interessanten Unterwasserwelt Taucher von weither in den Norden lockt: Auf dem Grund befinden sich unter anderem Gebäudereste einer verlassenen Zementfabrik, ein Lastwagen, ein Flugzeug und verschiedene weitere Gegenstände, die im Laufe der Zeit im See versenkt wurden. Berühmt ist der Kreidesee für seine ungewöhnlich klare Sicht bis in 40 Meter Tiefe – die jedoch tückische Folgen hat: Selbst erfahrene Sportler können im klaren Wasser die Tauchtiefe unterschätzen – und schon ab 30 Metern kann beim Tauchen mit normaler Druckluft ein Tiefenrausch einsetzen, der die Sinne vernebelt und zu einem gefährlich schnellen Auftauchen verleiten kann. Auch die Kälte in der Tiefe kann problematisch werden, wenn etwa Ventile an den Druckluftflaschen vereisen.