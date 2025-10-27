Wieder schwerer Unfall an unbeschranktem Bahnübergang – Autofahrerin schwer verletzt

Schwerer Unfall im Landkreis Lüchow-Dannenberg: Auf einem unbeschrankten Bahnübergang bei Pisselberg ist am Montagmittag ein Auto von einem Regionalzug erfasst worden. Die Fahrerin wurde schwer verletzt, der Zugführer erlitt einen Schock. Es ist der bereits zweite schwere Unfall an diesem Bahnübergang.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 12.15 Uhr, als ein Peugeot auf den Gleisen stand und von einem herannahenden Regionalzug erfasst wurde. Durch den Aufprall wurde der Wagen in einen Graben geschleudert und völlig zerstört. Die 40 Jahre alte Fahrerin, die von Pisselberg in Richtung Seerau unterwegs war, kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Bereits ein tödlicher Unfall an Bahnübergang

Der Triebwagenführer erlitt einen Schock, die Fahrgäste im Zug blieben unverletzt. Ein Notfallmanager der Bahn war im Einsatz. Für die Reisenden wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Die Bahnstrecke und der Bahnübergang wurden zeitweise gesperrt. Der Sachschaden wird auf rund 60.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Bei dem Übergang handelt es sich um einen unbeschrankten Bahnübergang mit entsprechender Beschilderung – bereits im Dezember 2023 kam es dort zu einem tödlichen Unfall. (apa)