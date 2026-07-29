In Teilen Niedersachsens besteht dem Deutschen Wetterdienst zufolge am Donnerstag eine hohe Waldbrandgefahr. Was jetzt zu beachten ist und wie viele Regionen besonders betroffen sind:

In der Zeit vom 1. März bis zum 31. Oktober ist es in Niedersachsen verboten, im Wald und in der freien Landschaft ein Feuer anzuzünden oder zu rauchen. picture alliance / fototronik.de | David Ebener

Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge gibt es in Teilen Niedersachsens am Donnerstag eine hohe Waldbrandgefahr.

An 18 von landesweit 48 Stationen soll laut Prognose des DWD die zweithöchste Warnstufe des Waldbrandgefahrenindexes erreicht werden – unter anderem bei Hannover, Braunschweig und Göttingen.

Hohe Waldbrandgefahr in Lüchow und Soltau

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In Lüchow im Landkreis Lüchow-Dannenberg soll am Donnerstag sogar die höchste Stufe des Indexes erreicht werden. Bereits am Mittwoch soll dort und in Soltau im Landkreis Heidekreis eine hohe Waldbrandgefahr bestehen. Ab Freitag soll die Waldbrandgefahr abnehmen. Laut DWD wird außerdem teilweise eine starke Wärmebelastung erwartet. Die Temperaturen sollen am Mittwoch auf bis zu 34 Grad und am Donnerstag auf bis zu 36 Grad steigen.

In der Zeit vom 1. März bis zum 31. Oktober ist es laut Land im Wald und in der freien Landschaft verboten, ein Feuer anzuzünden oder zu rauchen. Grillen ist nur an dafür vorgesehenen Grillplätzen erlaubt und Autos mit Katalysatoren sollten nicht über trockenem Gras abgestellt werden. (dpa/mp)