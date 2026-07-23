Mutter-Kind-Haus-Killer Fatih G. (45) nahm sich in der Haft das Leben: Warum sämtliche Kontrollen endeten, obwohl er suizidgefährdet war, ist eine offene Frage.

Fatih G. richtete in dieser Mutter-Kind-Einrichtung in Stade am 29. Juni ein Blutbad an. Nun nahm er sich in der Haft das Leben. Olaf Wunder/türkische Justiz

Der Killer von Stade hat sich in seiner Zelle das Leben genommen. Die Frage, die sich jetzt stellt, lautet: Wie konnte das geschehen? Nach dem Blutbad in der Mutter-Kind-Einrichtung, bei dem sechs Menschen getötet wurden, hatte der 45-Jährige ausgesagt, er habe auch sich selbst erschießen wollen. Gescheitert sei das nur daran, dass er sämtliche Munition verschossen hatte. Die Behörden wussten also von der Suizidgefährdung.

Für die Angehörigen der Opfer ist der Tod des Mörders ein weiterer schwerer Schlag. Sie werden Fatih G. nicht mehr vor Gericht gegenübertreten und nicht erleben, wie die Tat, ihre Vorbereitung und seine Motive öffentlich aufgearbeitet werden. Der niedersächsische Landesbeauftragte für Opferschutz befürchtet eine erneute Traumatisierung. Zur Trauer kommt nun die Ungewissheit, ob jemals restlos geklärt wird, warum sechs Menschen sterben mussten.

Todesschüsse in Stade: Fatih G. plante schon direkt nach dem Blutbad den Suizid

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Am Tag vor seinem Tod verhielt sich Fatih G. nach Angaben des niedersächsischen Justizministeriums unauffällig. Er holte sich Tabak und wurde gegen 20.30 Uhr zum letzten Mal lebend gesehen. Ein Bediensteter gab ihm Antidepressiva und ein Beruhigungsmittel; das Protokoll vermerkt keine Auffälligkeiten. Am nächsten Morgen fanden ihn JVA-Mitarbeiter gegen 6.05 Uhr leblos. Ein Notarzt stellte um 6.29 Uhr den Tod durch Strangulation fest. Fatih G. hatte dafür Oberbekleidung benutzt. In seiner Zelle lag ein Abschiedsbrief. Was darin steht und ob er erkennen lässt, wie lange der Suizid vorbereitet war, ist nicht bekannt.

Fatih G. war am 30. Juni, am Tag nach dem Blutbad von Stade, in die JVA Bremervörde eingeliefert worden. Weil die Verantwortlichen eine konkrete Suizidgefahr feststellten, ⁣kam ⁣er in einen kameraüberwachten Haftraum und wurde rund um die Uhr beobachtet, damit er sich nichts antun konnte.

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Am Dienstag wurde Fatih G. in seiner Zelle in der JVA Bremervörde tot aufgefunden. Unser Archivfoto zeigt einen Haftraum in dem Gefängnis. Carmen Jaspersen/picture-alliance

Bei seinem ersten Gespräch mit dem Psychologischen Dienst am 2. Juli wirkte er emotional belastet und weinte. Er sagte, ihm gehe es psychisch nicht gut, distanzierte sich aber nach Einschätzung der Psychologin glaubhaft von akuten Suizidgedanken. Als Gründe weiterzuleben nannte er die Aufklärung des Falls und die Hoffnung, seine Tochter könne wieder bei ihrer Mutter leben. Außerdem sprach er davon, Sport zu treiben, ein Buch zu schreiben und möglicherweise Physik zu studieren.

Anfangs wurde er in der JVA Bremervörde rund um die Uhr per Kamera überwacht

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Zugleich gab er an, dass er die Kameraüberwachung als belastend empfinde. Ab dem 9. Juli durfte er tagsüber am Stationsalltag teilnehmen und wurde nur noch abends und nachts per Kamera überwacht. Außerhalb dieser Zeiten kontrollierten Bedienstete ihn zunächst alle 30 Minuten, später in Abständen von bis zu zwei Stunden.

Am 13. Juli wurde die Kameraüberwachung beendet. Fatih G. hatte Kontakt zu Mitgefangenen gesucht und sich nach Einschätzung des Psychologischen Dienstes ruhig, kooperativ und unauffällig verhalten. Statt der Kamera gab es regelmäßige Sichtkontrollen. Am 16. Juli erklärte er, es gehe ihm deutlich besser. Die nächtlichen Kontrollen blieben aber bestehen.

Die letzte Lockerung folgte am 20. Juli. Fatih G. zeigte sich freundlich, offen und absprachefähig. Er sagte, ihm gehe es den Umständen entsprechend gut. Belastend sei vor allem die Ungewissheit über den Aufenthaltsort seiner Partnerin und seiner Tochter. Auch die Stationsbediensteten berichteten von einem beanstandungsfreien Verhalten. Daraufhin wurden die nächtlichen Sichtkontrollen aufgehoben. Am Abend wurde er darüber informiert und zeigte keine erkennbare Gemütsveränderung. Wenige Stunden später war er tot.

Hat Fatih G. die Justizbeamten gezielt getäuscht, um sich das Leben zu nehmen?

Hat er seine Absichten gezielt verborgen? Wurde die Gefahr zu früh als gebannt angesehen? Das Justizministerium erklärt, die Entscheidungen seien auf Grundlage fortlaufender psychologischer Einschätzungen und nach den gesetzlichen Vorschriften getroffen worden. Nach bisherigem Stand gebe es keine Hinweise auf Fehler der JVA oder der Psychologin. Die Untersuchungen sind jedoch nicht abgeschlossen. Geprüft wird auch, ob die landesweiten Regeln geändert werden müssen.

Vier der sechs Opfer von Stade: Die Jugendamtsmitarbeiter Lena G. (24, v.l.n.r.) und Suse T. (32, Name geändert) sowie Ilka L. und Michael Sch. von Mutter-Kind-Einrichtung in der Dankersstraße, in der sich das Blutbad ereignete. Olaf Wunder/Stethu GmbH/GoFundMe/X

Am 29. Juni soll Fatih G. in der Stader Mutter-Kind-Einrichtung sechs Beschäftigte der Einrichtung und des Jugendamts erschossen haben. Hintergrund war ein Sorgerechtskonflikt um seine drei Monate alte Tochter. Als bei einem Hilfeplangespräch deutlich wurde, dass Mutter und Kind vorerst nicht mit ihm nach Hause zurückkehren würden, holte er sich die Beretta Model 70, die er sich eine Woche zuvor am Kurfürstendamm in Berlin illegal beschafft hatte, aus einem geparkten Auto und eröffnete das Feuer.

Hier nahm sich Fatih G. das Leben: die Justizvollzugsanstalt Bremervörde. Carmen Jaspersen/picture-alliance

Auch nach seinem Tod laufen die Ermittlungen gegen seine Partnerin und die Bremerin Erika Sch. weiter. Die 65-jährige Schwiegermutter des niedersächsischen SPD-Politikers Deniz Kurku hatte die Familie im Sorgerechtsstreit unterstützt, Fatih G. am Tattag nach Stade gefahren und drei Tage zuvor ein Papier an Medien verschickt, in dem sie den Behörden vorwarf, Fatih G. und seiner Partnerin Unrecht zu tun. Nach den Schüssen soll Fatih G. sie mit der leeren Pistole dazu gezwungen haben, das Fluchtfahrzeug zu steuern. Gegen Erika Sch. und Fatih G.s Partnerin bestand zuletzt allerdings kein dringender Tatverdacht.

Angehörige werden jetzt vielleicht nie erfahren, wieso ihre Familienmitglieder sterben mussten

Die Ermittler können weiterhin Zeugen befragen sowie Nachrichten, Telefone und Standortdaten auswerten. Doch Fatih G. kann nicht mehr zu den Angaben der Frauen befragt, mit Widersprüchen konfrontiert oder vor Gericht zu seinen Motiven und möglichen Mitwissern gehört werden. Deshalb ist fraglich, ob die Hintergründe der Tat jemals vollständig aufgeklärt werden können.

Gegen einen Toten wird keine Anklage erhoben. Ein Gerichtsverfahren, in dem Fatih G.s persönliche Verantwortung und die Hintergründe der sechs Tötungen umfassend aufgearbeitet werden, fällt aus. Für die Angehörigen könnte neben der Trauer die quälende Frage bleiben, warum ihre Familienmitglieder sterben mussten – und ob Fatih G.s Suizid hätte verhindert werden können.