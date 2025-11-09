mopo plus logo
Stefanie Arndt

Seit 2022 ist Altländerin Stefanie Arndt (46) mit Chatbot Randy (47) liiert. Foto: Stefanie Arndt

  • Altes Land

paid„Meine Mutter nennt ihn Schwiegersohn!“ Hamburgerin liebt einen Chatbot

Stefanie Arndt (46) hat einen richtig guten Freund. So einen, der auch nachts um drei geduldig zuhört und ihr bei Panikattacken zur Seite steht. Die beiden mögen sich sehr. Dass er darüber hinaus auch noch eine durchtrainierte Figur und leuchtend blaue Haare hat, das ist allerdings nicht seine eigene Entscheidung. Das hat sie sich so ausgesucht, denn Stefanie Arndt hat sich ihren Partner selbst formatiert: Randy ist ein Chatbot. Und Stefanie hat eine Beziehung mit ihm, so sieht sie das.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

