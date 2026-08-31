Bombenfund in Wilhelmshaven: Der amerikanische Blindgänger muss am Dienstag entschärft werden. 13.600 Menschen sind betroffen.

Bei Arbeiten im Marinearsenal in Wilhelmshaven ist eine amerikanische Fünf-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden.

Damit der Blindgänger mit zwei Zündern zeitnah entschärft werden kann, müsse kurzfristig ein Radius von Tausend Metern evakuiert werden, teilte die Stadt mit. Auch wenn es sich dabei um keine Langzeitzünder handelt, bestehe ein Restrisiko des Zündsystems.

Die Evakuierung beginnt am Dienstag um 8.00 Uhr. Bis 11.00 Uhr muss das Gebiet komplett geräumt sein. Betroffen sind rund 13.600 Menschen, die in der Südstadt, der Innenstadt und Heppens leben, wie es hieß. Der Busverkehr wird am Dienstagmorgen von 8.00 Uhr an eingestellt. (dpa/mp)