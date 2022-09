16-Jähriger wegen 5 Euro überfallen – Polizei sucht wichtige Zeugin

In Buxtehude ist am Donnerstagabend ein 16-Jähriger überfallen worden: Laut Polizei stand er gegen 21.30 Uhr an der Bushaltestelle vor der Postbankfiliale an der Bahnhofstraße zusammen mit einem Freund, als ein Unbekannter dazu kam und den Freund aufforderte, den Ort zu verlassen.

„Eine Frau, die nach einem Bus nach Horneburg fragte, kam dazu; sie wurde dann von dem Freund des 16-Jährigen zum Bahnhof begleitet“, so ein Polizeisprecher.

Wegen 5 Euro gewürgt: 16-Jähriger in Buxtehude überfallen

Allein mit dem Jugendlichen, soll der Täter diesen aufgefordert haben, seine Jacke und Wertsachen herauszugeben. „Als er sich weigerte, wurde er von dem Unbekannten gewürgt“, so der Sprecher. Der Täter nahm seinem Opfer fünf Euro aus der Geldbörse und flüchtete in Richtung Innenstadt.

Der 16-Jährige wurde bei dem Überfall leicht verletzt, ins Krankenhaus musste er nicht. Die Polizei sucht nun Zeugen – vor allem die Frau, die zum Bahnhof begleitet wurde. Hinweise unter Tel. (04141) 10 22 15. (dg)