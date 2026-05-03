Wanderer aus dem Norden stirbt bei Wasserfall – Hund mit GPS-Tracker hilft bei Suche

65-jähriger Wanderer geht mit seinem Hund wandern. Als der Mann nicht zurückkehrt, ortet seine Frau den Hund, der einen GPS-Tracker hat. So finden sie den Mann, doch alle Hilfe kommt zu spät.

Ein Wanderer aus Niedersachsen ist bei einem Wasserfall im österreichischen Bundesland Vorarlberg tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, war der Hund des 65-Jährigen mit einem GPS-Gerät ausgestattet. So konnte der Mann aus dem Landkreis Northeim geortet werden.

Mann aus Niedersachsen ging mit Hund in Österreich wandern

Der Deutsche machte Urlaub in Außerbraz in der Nähe von Bludenz. Am Samstag machte er sich mit seinem Hund zu einer zweistündigen Wanderung auf. Als der Mann nicht zurückkehrte, lokalisierte seine Ehefrau den Hund über dessen GPS-Tracker.

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Der Besitzer der Ferienwohnung, in der der Mann wohnte, nutzte die aufgezeichneten Standortdaten, um nach dem Vermissten zu suchen. Er fand ihn schließlich reglos am Fuß eines Wasserfalls. Die Polizei geht davon aus, dass der Wanderer dort abgestürzt war.

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Ein Notarzt wurde mit einem Hubschrauber zur Fundstelle geflogen. Er konnte nur den Tod des Mannes feststellen. (dpa/esk)