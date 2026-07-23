Wer in den kommenden Tagen mit der Brockenbahn unterwegs ist, muss erneut auf das Dampflok-Erlebnis verzichten. Grund ist die gestiegene Waldbrandgefahr im Harz.

Im Harz zieht die Brockenbahn durch die Landschaft des Nationalparks. (Archivbilder) picture alliance / Zoonar | dk-fotowelt

Auf der Brockenstrecke der Harzer Schmalspurbahnen (HSB) rollen ab Donnerstag vorerst wieder Diesellokomotiven statt der beliebten Dampfloks. Anlass ist die ab Donnerstag geltende Waldbrandgefahrenstufe 4 in den Landkreisen Harz und Mansfeld-Südharz, wie das Unternehmen mitteilte. Die Waldbrandgefahrenstufe 4 ist die zweithöchste Warnstufe.

Zwischen Drei Annen Hohne und dem Brocken gilt bis auf Weiteres ein Ersatzfahrplan. Dampflokomotiven gelten in trockenen Sommerperioden als besonders brandgefährdet, da sie Funken und heiße Aschepartikel ausstoßen können. Mit dem Einsatz von Dieselloks soll das Risiko von Bränden entlang der Strecke verringert werden.

Wegen Trockenheit: Waldbrandgefahr erhöht

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Der Brocken bleibt für Besucherinnen und Besucher dennoch per Bahn erreichbar. Nach Angaben der HSB verkehren täglich mindestens sechs Zugpaare auf der Strecke. Auf der Harzquerbahn und der Selketalbahn sollen die Dampflokomotiven weiterhin im Einsatz bleiben.

Die hohe Waldbrandgefahr geht vor allem auf die anhaltende Trockenheit zurück. Hohe Temperaturen können dazu beitragen, dass die Vegetation weiter austrocknet und sich Brände leichter ausbreiten.

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Rückkehr der Dampfloks offen

Erst vor wenigen Wochen waren auf der Brockenstrecke wieder Dampflokomotiven unterwegs, nachdem sich die Waldbrandlage zwischenzeitlich entspannt hatte. Wann sie nun erneut zurückkehren können, hängt von der weiteren Entwicklung der Waldbrandgefahr ab. Der Ersatzfahrplan gilt zunächst bis auf Widerruf.

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Aktuelle Informationen zum Ersatzfahrplan veröffentlicht die HSB auf ihrer Internetseite sowie in ihren Verkaufsstellen. (dpa/mp)