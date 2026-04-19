Wald im Norden brennt: Polizei hat bösen Verdacht

In einem Wald im Heidekreis hat die Vegetation gebrannt. Bei den Ermittlungen findet die Polizei einen Hinweis, der einen bösen Verdacht weckt.

Nach einem Feuer auf einer Waldfläche in der Gemeinde Buchholz (Aller) im Heidekreis ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung. Passanten hatten am Samstagmittag eine Rauchentwicklung in dem Waldstück bemerkt und einen Notruf abgesetzt, wie die Feuerwehr mitteilte.

Waldbrand im Norden: Pyrotechnik entdeckt

Die Polizei entdeckte in der Nähe des Brandortes Pyrotechnik. „Es wird daher von einer Brandstiftung ausgegangen“, teilten die Beamten mit. Die Polizei sucht nun nach möglichen Zeugen und bittet um Hinweise.

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Von dem Feuer waren nach Polizeiangaben 200 bis 300 Quadratmeter Waldboden betroffen. Die Freiwillige Feuerwehr verhinderte, dass sich der Brand ausbreitete. Niemand wurde verletzt. (dpa/mp)