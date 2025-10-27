VW Golf versinkt in Elbezufluss – Dutzende Retter im Einsatz

Ein ungewöhnlicher Einsatz am Sonntagnachmittag in Stade: Ein Auto ist am Schwingedeich in den gleichnamigen Elbezufluss geraten und komplett im Wasser versunken.

Nach Angaben der Feuerwehr war gegen 16 Uhr zunächst unklar, ob sich noch Personen im Fahrzeug befanden. Deshalb rückte ein Großaufgebot von Feuerwehr, Polizei und DLRG an – insgesamt rund 35 Einsatzkräfte. Taucher überprüften den Wagen unter Wasser und konnten entwarnen. Anschließend konnte das Fahrzeug mithilfe einer Seilwinde wieder an Land gezogen werden, so der Pressesprecher der Feuerwehr auf Anfrage der MOPO.

Ist Sturmtief „Joshua“ schuld?

Beim Öffnen der Fahrertür nach der Bergung ergoss sich ein kräftiger Schwall Wasser auf die Straße – der Wagen gilt als Totalschaden. „Hauptsache, niemand ist verletzt worden“, so der Feuerwehrsprecher. Gegen 17 Uhr war der Einsatz beendet. Verletzt wurde niemand, Betriebsstoffe sind nach ersten Erkenntnissen nicht ausgelaufen.

Der Fahrer den grünen VW Golf soll seinen Wagen direkt hinter dem Schwingedeich abgestellt haben, als das Auto in die Schwinge rollte. Ob tatsächlich eine Sturmböe des Sturmtiefs „Joshua“ das Fahrzeug in den Fluss gedrückt hat, ist fraglich. „So stark waren die Böen eigentlich nicht, dass ein korrekt abgestellter Pkw davon geschoben würde“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Mutmaßlich hat da einer vergessen, die Handbremse anzuziehen.