Vorfahrt missachtet: Motorradfahrer unter brennendem Anhänger eingeklemmt

Ein Autofahrer hat Donnerstagabend im Ammerland einen Motorradfahrer übersehen und ihn mit seinem Anhänger erfasst. Dieser fing an zu brennen. Ersthelfer reagierten zum Glück schnell.

Ein 30 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Westerstede unter einem Anhänger eingeklemmt worden, der anschließend in Brand geraten ist.

Ein 58-Jähriger, der mit einem Auto und einem Anhänger unterwegs war, übersah den Motorradfahrer und erfasste ihn mit dem Anhänger, wie die Polizei mitteilte. Den Angaben zufolge hätte der Motorradfahrer Vorfahrt gehabt.

Anhänger fängt nach Kollision Feuer

Der Motorradfahrer wurde unter dem Anhänger eingeklemmt und dieser fing an, zu brennen. Ersthelfer hätten schnell eingegriffen, den Anhänger abgekoppelt, angehoben und den Motorradfahrer befreit, hieß es weiter.

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Der 30-Jährige kam mit schweren Verletzungen, darunter Brandverletzungen, in eine Klinik. Zur Ursache des Unfalls werde ermittelt, die Schadenshöhe sei noch unbekannt, so die Polizei. (dpa)