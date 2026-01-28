Vorbild Gelsenkirchen? Schließfächer bei Sparkasse im Norden aufgebrochen

Nahmen sie sich den spektakulären Einbruch in eine Sparkasse in Gelsenkirchen zum Vorbild? Zwei Männer dringen in einen gesicherten Raum einer Bank ein und öffnen gewaltsam zahlreiche Schließfächer. Was bislang über die Tat in Wilhelmshaven bekannt ist.

In einer Bankfiliale in Wilhelmshaven haben zwei Täter mit Gewalt und Werkzeugen Schließfächer aufgebrochen. Es handele sich um eine Zahl im unteren zweistelligen Bereich, also unter 50, sagte ein Polizeisprecher. Ob und in welchem Umfang etwas gestohlen wurde, war zunächst unklar. In dem extra gesicherten Raum waren möglicherweise auch leere, nicht vermietete Schließfächer. Die Bank werde alle betroffenen Kunden anrufen und klären, was in den Fächern lag und ob etwas gestohlen wurde, so der Sprecher.

Wie die noch unbekannten Täter in den Raum kamen, war zunächst unklar. Kunden und Kundinnen mit Schließfächern können ihn mit einer speziellen Karte und einem Code betreten, erklärte der Polizeisprecher. Die Täter hatten nach ersten Ermittlungen der Polizei nur wenige Minuten Zeit, um die Fächer aufzubrechen. Demnach gab es einen internen Alarm, nach kurzer Zeit flohen die Täter zu Fuß.

Gibt es drei Täter?

Möglicherweise gibt es noch einen dritten Tatbeteiligten. Die Polizei hat Personenbeschreibungen zu drei verdächtigen Männern veröffentlicht und bittet Zeugen, sich unter (04421) 94 20 zu melden.

Alle drei Täter sind laut Polizei etwa 1,80 Meter groß, von schmaler Statur und haben ein „ungepflegtes Erscheinungsbild“. Darüber hinaus liegen folgende Beschreibungen vor.

Täter 1: blaue Jacke, ausgebeulte Jeans, feines blondes zotteliges Haar, dunkelblaue Stoff-Umhängetasche unter dem linken Arm

Täter 2: weißes Cappy, dunkle Jacke mit Camouflage-Auflagenmuster, dunkle Schuhe, bunte Plastiktüte

Täter 3: blaue Jeans, blaue Sneaker, schwarzer Kapuzenmantel, weiße Mütze

Kundinnen und Kunden, die wissen möchten, ob ihre Schließfächer in der Sparkassenfiliale in der Preußenstraße betroffen sind, sollen sich direkt an die Bank wenden. Die Polizei, die kurz nach Bekanntwerden der Tat zahlreiche Nachfragen bekam, kann keine Auskünfte dazu geben, wer in welchem Umfang betroffen ist. (dpa/mp)