Neue Details zur Bluttat in Stade. Zum Gespräch ums Sorgerecht kam Fatih Khan G. mit einer Waffe – er soll sechs Menschen erschossen haben. Die Patentante des Kindes fuhr das Fluchtfahrzeug.

Fatih Khan G., 45 Jahre alt, türkischer Staatsbürger, in Deutschland geboren, zuletzt wohnhaft in Garbsen bei Hannover: Das ist der Mann, der am Montagmittag in einer Jugendhilfeeinrichtung in Stade sechs Menschen erschossen haben soll. Vier Frauen, zwei Männer.

Anlass war nach bisherigem Stand ein Sorgerechtskonflikt um seine drei Monate alte Tochter. In der Einrichtung waren das Kind und die 34-jährige Kindsmutter untergebracht. Zu dem sogenannten Hilfeplangespräch, bei dem es darum ging, zu klären, in welcher Form G. wieder Umgang mit dem Kind haben darf, kam er bewaffnet. Hatte er die tödlichen Schüsse geplant? Die Ermittler prüfen das.

Wer ist die 65-jährige Frau, die das Fluchtfahrzeug fuhr?

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Auch über die 65-jährige Frau, die ihn begleitete und den Wagen fuhr, mit dem beide vom Tatort flüchteten, ist inzwischen einiges bekannt. Es handelt sich um Sylvia Sch. aus Bremen. Nach MOPO-Informationen war sie die Patentante des Babys. Sie kannte die Familie des mutmaßlichen Täters seit längerer Zeit und betreute sie. Ob und welche Rolle sie bei der Tat spielte, ist völlig unklar. Sch. arbeitet für die Bremer Niederlassung des Verbandes binationaler Familien und Partnerschaften, wohnt in Bremen-Woltmershausen. Dort hat die MOPO mit Nachbarn gesprochen: Sie halten es für unvorstellbar, dass Sylvia Sch. von der Tat gewusst haben könnte.

Was ist am Montag in Stade passiert? Gegen Mittag kommt Fatih Khan G. zur Mutter-Kind-Einrichtung in der Dankersstraße 29. Auch die von ihm getrennt lebende Mutter des Kindes ist bei dem Gespräch dabei. Weil der Konflikt als schwierig gilt, sitzen mehr Mitarbeiter am Tisch als sonst.

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Gespräch übers Sorgerecht eskaliert: Um 12.10 Uhr fallen die Schüsse

Hintergrund ist ein schwerer Verdacht: Der Vater soll seine Tochter geschüttelt haben, als sie gerade einmal einen Monat alt war. Das Kind musste anschließend im Krankenhaus behandelt werden. Nach MOPO-Informationen liefen in diesem Zusammenhang Ermittlungen gegen den Mann und die Frau.

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In der Nähe des Tatorts an der Dankersstraße haben Passanten und Anwohner als Zeichen der Anteilnahme Kerzen und Blumen abgelegt. Olaf Wunder

Um 12.10 Uhr fallen die Schüsse. Nach bisherigen Erkenntnissen zieht G. eine Pistole und schießt. Vier Frauen und zwei Männer werden getroffen – drei Mitarbeiter der Einrichtung und drei Mitarbeiter des Jugendamts der Region Hannover. Für mehrere Opfer kommt jede Hilfe zu spät, andere sterben trotz Reanimationsversuchen und später im Krankenhaus. Mutter und Kind bleiben unverletzt.

Polizei versucht, das Fahrzeug durch Schüsse auf die Reifen zu stoppen

Nach der Tat flüchtet G. mit Sylvia Sch. in einem AMG-Mercedes. Die Polizei versucht noch, das Fahrzeug durch Schüsse auf die Reifen zu stoppen. Auf der B73 in Stade-Haddorf wird der Wagen schließlich von der Polizei gestellt. Die 65-Jährige sitzt am Steuer. Sie und der mutmaßliche Schütze werden festgenommen. Bei der Festnahme beschlagnahmen die Beamten eine Waffe.

Inzwischen hat eine eigens eingerichtete Mordkommission die Ermittlungen übernommen. Polizei und Staatsanwaltschaft begründen das mit dem Umfang und der Komplexität des Tatgeschehens. Die Ermittler werten Hinweise aus der Bevölkerung und aus einem freigeschalteten Portal aus und bitten weiter darum, Bild- und Videoaufnahmen zur Verfügung zu stellen.

Anwohner erzählen, wie geschockt sie sind

Dienstag, der Tag danach: Der Tatort ist weiträumig abgesperrt. Polizeisprecher Oberkommissar Matthias Bekermann sagt der MOPO, dass im Gebäude noch den ganzen Tag die Spurensicherung arbeiten werde. Passanten und Nachbarn kommen und legen am Straßenrand Kerzen und Blumen ab, um ihre Anteilnahme zu zeigen.

Die MOPO hört sich in der Nachbarschaft um und stößt auf Menschen, die den Einsatz am Vortag aus nächster Nähe erlebt haben. Viele erzählen, sie hätten zunächst nicht gewusst, was eigentlich vor sich ging. Erst kamen die Sirenen, dann die Absperrungen, dann die Nachricht: sechs Tote in der Mutter-Kind-Einrichtung.

Nachbar: „Wir hatten große Angst um die Kinder“

Ein Vater aus der Parallelstraße berichtet: „Wir hatten große Angst um die Kinder.“ Als sich die Bluttat ereignete, besuchten der Sieben- und der Neunjährige noch die nahegelegene Schule. Dort wurden sie in Sicherheit gebracht. Erst gegen 15.30 Uhr konnte der Vater sie abholen. Die Nacht danach hätten sie kaum geschlafen, erzählt er. Am Dienstag blieben beide Kinder zu Hause. „Wir sind alle sehr erschüttert“, so der Vater. Er sagt, das Viertel sei ruhig und familienfreundlich. „Man hätte nie geahnt, dass hier so etwas passieren könnte.“

Anwohner Vitali Martens erzählt, dass er am Montag gerade vom Einkaufen zurückgekehrt war, als er Polizisten vor der Mutter-Kind-Einrichtung sah und mehrere Schüsse hörte. Auch Peter Prycel, der nur wenige Häuser entfernt wohnt, war kurz zuvor nach Hause gekommen. „Ich kam vom Einkaufen bei Kaufland und hatte gerade eingeparkt. Es waren nur noch zehn Schritte bis zur Haustür, als ich hörte, wie die Schüsse fielen.“

Entsetzen in der Politik

Eine Frau, die mit ihren Kindern im Auto durch die Dankersstraße fahren wollte, ist besonders erschüttert darüber, dass die tödlichen Schüsse ausgerechnet in einer Einrichtung fielen, in der Frauen und Kinder Schutz finden sollen. „Die Frauen müssen richtig gut geschützt werden. Bei solchen Männern hilft sonst nichts. Ich spreche aus Erfahrung.“

Auch politisch löst die Tat Entsetzen aus. Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) und Stades Stadtrat Carsten Brokelmann (Wählergemeinschaft Stade) äußerten sich betroffen. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) sagte in Berlin: „Je mehr man davon erfährt, desto sprachloser ist man.“

Am Dienstagabend erlässt das Amtsgericht Stade gegen den mutmaßlichen Täter Haftbefehl wegen sechsfachen Mordes. Das Amtsgericht sei dem entsprechenden Antrag der Staatsanwaltschaft gefolgt, erklärt die Ermittlungsbehörde. Der 45-Jährige sei in eine Haftanstalt gebracht worden. Dagegen werden zwei tatverdächtige Frauen auf freien Fuß gesetzt.

Am Dienstagvormittag vor dem Tatort in Stade: Zwei Polizeibeamte stellen Beweismittel sicher. Olaf Wunder

Die Gewerkschaft Verdi fordert nach der Tat einen besseren Schutz für Beschäftigte in der sozialen Arbeit. Diese arbeiteten häufig im Kontext von Opferschutz und hätten regelmäßig „Kontaktpunkte mit Tätern“. Zugleich gebe es mangelhafte Schutzkonzepte und fehlende Ressourcen.

In der St.-Wilhadi-Kirche in Stade kamen die Bürger zur Andacht zusammen

Viele Fragen bleiben offen. Woher hatte G. die Waffe? Hat er die Tat vorbereitet? Welche Rolle spielte Sylvia Sch.? Und hätte irgendjemand verhindern können, dass aus einem Gespräch zum Schutz eines Babys ein Blutbad wird?

Am Dienstagabend waren die Bürger der Stadt aufgerufen, gemeinsam zu trauern: Um 18 Uhr fand in der evangelischen St.-Wilhadi-Kirche eine Andacht statt. Es ging darum, mit dem Erschrecken, den Fragen und den Erlebnissen nicht allein zu sein, teilte der Sprengel Stade mit. „Ich bin tief erschüttert über die Gewalttat in unserer Stadt“, so Regionalbischöfin Sabine Preuschoff. „Menschen wurden getötet, so viel Leid ist über Familien gekommen.“

Auch Landesbischof Ralf Meister sowie Landrat Kai Seefried waren bei der Andacht vor Ort. Außerdem waren Notfallseelsorgende und weitere Pastorinnen und Pastoren dabei. Während in der Kirche gebetet wird, brennen auf der Dankersstraße weiter die Kerzen – vor dem Haus, in dem ein Gespräch über ein Baby mit tödlicher Gewalt endete.