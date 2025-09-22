Vor Hunden erschrocken – Mann lebensgefährlich verletzt

Am frühen Abend rechnete ein Rollerfahrer im Landkreis Cuxhaven offenbar nicht mehr mit Hunden auf einem Deich. Die Folge: Der Mann landete lebensgefährlich verletzt im Krankenhaus.

Ein Rollerfahrer ist in Sandstedt südlich von Bremerhaven (Landkreis Cuxhaven) von mehreren Hunden überrascht worden und hat dabei einen schweren Unfall erlitten.

Der 35-Jährige war am Sonntagabend nahe des Weserdeichs unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Demnach erschrak er, als er mehrere Herdenschutzhunde im Bereich eines Zaunes auf dem Deich sah.

Der Mann verlor die Kontrolle über seinen Roller und stürzte. Trotz Helms wurde er lebensgefährlich verletzt – und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. (dpa)