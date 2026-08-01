Vier Jugendliche greifen abends vor einer Gaststätte einen 44-Jährigen an. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Satellitenansicht auf die Breite Straße in Buchholz. Hier soll eine Jugendgruppe einen 44-Jährigen zusammengeschlagen haben. Apple Karten

Vier Jugendliche sollen in der Buchholzer Innenstadt einen 44-Jährigen angegriffen haben. Laut Polizei sollen sollen sie den Mann mehrfach geschlagen und getreten haben. Anschließend flüchtete die Gruppe in Richtung Bahnhof.

Der Angriff ereignete sich am Mittwoch, 29. Juli, gegen 20.40 Uhr. Der Mann aus Helmstedt hielt sich vor einer Gaststätte an der Breiten Straße auf, als ihn die vierköpfige Gruppe ansprach.

Vor Gaststätte: 17-Jähriger schlägt Mann gegen den Kopf

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Ein 17-Jähriger schlug dem Mann plötzlich mehrfach mit der Faust gegen den Kopf. Anschließend sollen auch die anderen drei jungen Männer auf das Opfer eingeschlagen und eingetreten haben. Als Zeugen hinzukamen, flüchteten die vier Angreifer in Richtung Bahnhof.

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Möglicherweise war dem Angriff eine Begegnung gegen 20 Uhr vorausgegangen. Auf dem Parkplatz an der Straße Caspers Hoff sollen der 44-Jährige und der 17-jährige mutmaßliche Haupttäter bereits kurz aufeinandergetroffen sein. Dabei kam es laut Polizei zu einem kurzen Streitgespräch.

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Der gesuchte Haupttäter trug ein weißes T-Shirt und eine helle Hose. Laut Polizei hätte er ein südosteuropäisches Aussehen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 04181/2850 bei der Polizei in Buchholz zu melden. (esk)