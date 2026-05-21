Haie vor Borkum – Und das hat einen guten Grund

Jahrelang wurden sie gehegt, jetzt schwimmen sie frei: Das Nordsee-Aquarium entlässt junge Katzenhaie in die Freiheit – ein Beitrag zur Rückkehr der seltenen Art an die Küste.

Zusammenfassung:

Das Nordsee-Aquarium entließ vor Borkum junge Katzenhaie in die Freiheit.

Katzenhaie sind rund 30 Zentimeter groß und drei bis vier Jahre alt.

Die Hai-Art gilt wegen Grundschleppnetzfischerei im Wattenmeer als ausgestorben.

Sie sind nur rund 30 Zentimeter groß und drei bis vier Jahre alt: kleine Katzenhaie. Auf der Insel Borkum sind sie damit reif für das Auswildern in der Nordsee. Acht Jungtiere wurden jetzt vom Nordsee-Aquarium bei stürmischer See ins Meer entlassen – in Anwesenheit der extra angereisten Paten.

Borkum: Junge Katzenhaie ausgesetzt

Bereits seit 30 Jahren werden in dem Aquarium Katzenhaie aufgezogen und dann später in die Nordsee ausgewildert. Neun bis zehn Monate dauere es, bis die Tiere aus dem Ei schlüpften, manchmal auch länger, berichtete die Leiterin des Nordsee-Aquariums, Claudia Thorenmeier.

Acht Mini-Katzenhaie schwimmen vor der Auswilderung in einen Eimer. Lars Penning/dpa Acht Mini-Katzenhaie schwimmen vor der Auswilderung in einen Eimer.

Mehre Jahre werden die Tiere danach im Aquarium aufgezogen, anfangs müssen sie mit der Pinzette gefüttert werden. „Drei bis vier Jahre füttern wir die hier“, erzählt Thorenmeier. „Die sind jetzt groß genug, um ihr Leben in der Nordsee selbstständig zu bestreiten.“

Katzenhaie gelten im Wattenmeer als ausgestorben

Katzenhaie kommen zwar in der Nordsee vor, sind vor der Küste jedoch eher selten. „Im Wattenmeer gelten die Katzenhaie als ausgestorben durch die Grundschleppnetzfischerei“, erzählt Thorenmeier. In der Nordsee insgesamt seien sie im Bestand aber nicht gefährdet. Im Gegenteil: Ihre Anzahl nehme sogar zu.

Ausgewachsen messen die schlanken, nachtaktiven Jäger bis zu 1,20 Meter. Sie zählen damit zu den kleinsten Haien, die in der Nordsee vorkommen. Die Tiere können bis zu 40 Jahre alt werden, Geschlechtsreife erreichen sie ab etwa zehn Jahren – das ist aber ein Alter, das viele Tiere nie erreichen. „Das ist eben auch das ganz große Problem, dass immer mehr Haie gefangen werden”, sagte Thorenmeier. Oft landeten die Tiere unbeabsichtigt als Beifang in Fischernetzen.

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Vor dem Auswildern werden die Katzenhaie dann noch einmal gefüttert: Sie bekommen Seelachsstückchen, Nordseegarnelen oder auch kleine Krebse. Danach geht es im großen Eimer an den Strand direkt vor dem Aquarium. Ein letztes Mal dürfen dort die Paten einen Blick auf ihre Schützlinge werfen und sie auch anfassen. Dann geht es in die raue Nordsee. (dpa/mp)