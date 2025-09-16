Von Pkw erfasst: 13-Jährige bei E-Scooter-Unfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Seelze (Region Hannover) ist am Montagabend ein 13 Jahre altes Mädchen schwer verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei Hannover war die Jugendliche auf dem Gehweg des Kirchbuschwegs mit ihrem E-Scooter unterwegs und überquerte mutmaßlich bei Rot die B441.

Unfall mit E-Scooter: Mädchen frontal erfasst

Dort kollidierte sie mit dem Auto einer 60-Jährigen, die aus Hannover in Richtung fuhr. Das Mädchen wurde frontal erfasst, vom E-Scooter geschleudert und kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Das könnte Sie auch interessieren: 84-Jähriger will Auto aus Hafenbecken retten – und stirbt

Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang. (dpa)