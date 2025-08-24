Alarm am Elbufer: Jugendliche von Hochwasser überrascht

Drei Jugendliche mussten am Samstagnachmittag vor dem nahenden Hochwasser in Sicherheit gebracht werden. Die Feuerwehr rettete sie mit einem einfachen Trick.

Die drei Jugendlichen waren am Samstag am Elbstrand bei Jork-Wisch (Landkreis Stade) hinter dem Deichverteidigungsweg zu einem kleinen Sandstück am Elbufer gegangen. Dabei hatten sie nicht auf das nahende Hochwasser geachtet.

Das könnte Sie auch interessieren: Mord in Eimsbüttel: Jetzt packt Hamburgs „Hells Angels“-Gründer aus

Kurze Zeit später war die tiefer gelegene Wiese bereits überflutet und die Jugendlichen konnten sich nicht mehr selbstständig befreien. Die Feuerwehr rückte an und baute mithilfe zweier Leitern eine Art Brücke. Darüber konnten sich die drei dann in Sicherheit bringen. (mp)