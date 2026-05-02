Radtour endet dramatisch: 15-Jährige lebensgefährlich verletzt

Eine Radtour mit drei weiteren Jugendlichen endet für eine 15-Jährige dramatisch: Sie kommt von der Straße ab und verletzt sich lebensgefährlich.

Eine 15-Jährige hat sich bei einem Radfahrunfall in der Grafschaft Bentheim lebensgefährlich verletzt. Die Radfahrerin fuhr laut Mitteilung der Polizei am Freitagnachmittag mit drei weiteren Jugendlichen in der Ortschaft Gölenkamp.

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Aus zunächst nicht geklärten Gründen sei die 15-Jährige plötzlich nach links von der Fahrbahn abgekommen und gestürzt. Sie erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. (dpa)