Ein junger Motorradfahrer prallt nachts mit einem abbiegenden Auto zusammen - und überlebt den Unfall nicht. Auch die drei Insassen des Wagens werden schwer verletzt.

Motorrad und Unfall-PKW sind nach dem Aufprall im Emsland völlig zerstört. Marco Schlösser/Nord-West-Media TV/dpa

Ein 20 Jahre alter Motorradfahrer ist in der Nacht im Emsland von einem Auto erfasst worden und gestorben. In dem Wagen saßen drei Menschen, die alle schwer verletzt wurden, wie ein Polizeisprecher sagte. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht.

Das Auto war dem Sprecher zufolge von einem Parkplatz nach links auf die Straße abgebogen, auf der der Motorradfahrer unterwegs war. Dabei habe die Person am Steuer den Biker übersehen. Der junge Mann starb noch an der Unfallstelle.





Anzeige

Zum Alter und Geschlecht der drei Schwerverletzten lagen dem Sprecher zunächst keine Informationen vor.