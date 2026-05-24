Volltrunkener Autofahrer bei Hamburg verunglückt – doch das war nicht alles

Im Landkreis Stade ist es in der Nacht zum Sonntag zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Autofahrer war mit seinem Wagen von der Straße abgekommen, hatte sich überschlagen und landete schließlich in einem Graben. Neben einem Alkoholpegel von mehr als zwei Promille bei dem Fahrer stellte die Polizei weitere Verstöße fest.

Der Unfall passierte gegen 1 Uhr auf der Kreisstraße 26 zwischen Grundoldendorf und Harsefeld. Laut einem Polizeisprecher war ein Mann (43) mit seinem Opel Astra in einer Kurve von der Straße abgekommen.

Autofahrer pustet mehr als zwei Promille

Zunächst krachte der Wagen gegen ein Verkehrsschild und einen Baum. Dann überschlug er sich und blieb auf der Seite an einem Graben liegen.

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Der 43-Jährige behauptete gegenüber der Polizei, der Unfall sei passiert, weil er einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen wollte. Der Autofahrer wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Ein zuvor durchgeführter Alkoholtest ergab mehr als zwei Promille.

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Zudem stellten Polizisten bei der Unfallaufnahme fest, dass der Mann keinen Führerschein besaß, der Wagen nicht zugelassen war und sich daran Kennzeichen eines anderen Autos befanden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an Tel. (04161) 647115.