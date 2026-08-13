Vollsperrung! Flächenbrand bei Hamburg sorgt für Mega-Stau auf den Autobahnen

Ein Flächenbrand im Landkreis Harburg sorgt am Donnerstag für eine Sperrung der A1 in Richtung Bremen. Die Folgen für den Verkehr sind auch am Abend massiv.

Wegen eines Flächenbrandes ist die A1 bei Rade im Landkreis Harburg am Donnerstagnachmittag in Richtung Bremen voll gesperrt worden. Am Abend staute sich der Verkehr auf der A1, der A261 und den Umleitungsstrecken auf mehr als 25 Kilometern.

Laut Feuerwehrangaben geriet gegen 16.50 Uhr der Seitenstreifen der A1 zwischen Dibbersen und Rade in Brand. Die Flammen breiteten sich auf einer Fläche von rund 5000 Quadratmetern aus und griffen auf den angrenzenden Wald über.

Lange Staus auf A1, A261, B75 und B3

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Die Einsatzkräfte sperrten die Autobahn zwischen dem Buchholzer Dreieck und Rade in Fahrtrichtung Bremen vollständig. Mehr als 100 Feuerwehrleute kämpften gegen das Feuer und brachten es unter Kontrolle. Zur Brandursache konnte die Feuerwehr zunächst keine Angaben machen. Aktuell gilt die zweithöchste Waldbrandgefahrenstufe.

Kurz nach 20 Uhr liefen die Nachlöscharbeiten noch, die A1 war weiterhin gesperrt. Der Verkehr staute sich auf mehr als 25 Kilometern – auf der A1, A261, B75 und B3. Laut Polizei soll die Autobahn im Laufe des Abends wieder vollständig freigegeben werden.