Hinter dem Deich und mit Leuchtturm in Sichtweite: In Ostfriesland kommt ein besonderer Urlaubsort unter den Hammer.

Die Stellplätze sind verwildert, Gebäude von Büschen zugewuchert. Wo bis vor zwei Jahren noch Camper ihren Nordseeurlaub genossen, soll es nun einen Neuanfang geben: Der verlassene Campingplatz Dyksterhus in Ostfriesland, gelegen direkt hinter dem Nordseedeich, soll heute versteigert werden. „Für das Objekt gibt es mehrere Interessenten und somit besteht gute Aussicht auf einen neuen Eigentümer”, teilt die Deutsche Grundstücksauktionen AG auf Anfrage mit. Das Startgebot liegt demnach bei 175.000 Euro.

Die Lage des Campingplatzes in der Gemeinde Krummhörn (Landkreis Aurich) so dicht am Meer ist besonders. Der Campener Leuchtturm, ein Wahrzeichen der ostfriesischen Nordseeküste, liegt in Sichtweite. Mit einer Fläche von 13.120 Quadratmetern ist das Gelände fast so groß wie zwei Fußballfelder.

Das 13.120 Quadratmeter große Areal liegt nur rund 250 Meter von der Nordsee entfernt, nahe dem Campener Leuchtturm und dem Unesco-Weltnaturerbe Wattenmeer. Lars Penning/dpa

Campingplatz für 85 Stellplätze

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Auf dem Platz befinden sich nach Angaben der Deutsche Grundstücksauktionen AG auch ein leer stehendes Wohn-/Bauernhaus mit Nebengebäuden aus dem Jahr 1959, eine Trekkinghütte und ein Deich.

Bis 2024 lief der Campingbetrieb. Danach wollte ein neuer Eigentümer den Platz mit rund 85 Stellplätzen neu gestalten. Dazu seien in den vergangenen Jahren bereits umfangreiche Rückbauarbeiten auf dem Grundstück erfolgt, um die Flächen wieder nutzbar zu machen, heißt es vom Auktionshaus. Doch zu der Neugestaltung kam es nicht, der Grund ist nicht bekannt.

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Blick auf das Haupthaus des ehemaligen Campingplatzes Dyksterhus in der Krummhörn. Lars Penning/dpa

Nun hat die Natur an vielen Ecken des Campingplatzes die Regie übernommen. „Insgesamt befindet sich das Objekt in einem sanierungs- und modernisierungsbedürftigen Zustand”, heißt es in dem Exposé des Auktionshauses.

Campingplatz: So funktioniert die Auktion

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Die Deutsche Grundstücksauktionen AG verkauft nach eigenen Angaben ausschließlich Immobilien, die von ihren Eigentümern freiwillig verkauft werden – im Gegensatz zu Zwangsversteigerungen. Gemeinsam mit dem Eigentümer legt das Auktionshaus bei der Einlieferung einen Startpreis (Mindestgebot) fest. Wer als Bieter bei der Auktion das höchste Gebot abgibt und den Zuschlag des Auktionators erhält, erwirbt die Immobilie. (dpa/mp)