Auto überschlägt sich auf Autobahn bei Hamburg: Mutter und Kleinkind schwerverletzt

Auf der A26 im Landkreis Stade ist es am Freitagabend zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Dabei gab es vier, zum Teil schwer Verletzte, darunter ein erst einjähriges Kleinkind.

Laut Polizei geschah der Unfall gegen 19 Uhr. Die Fahrerin (30) eines Nissan war mit ihrem Fahrzeug in Richtung Hamburg unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Dollern habe sie zum Überholen angesetzt. Dabei habe sie offensichtlich einen Porsche Cayenne übersehen, der auf dem Überholstreifen heranbrauste.

Mutter und Kleinkind schwer verletzt in Klinik

Dessen Fahrer (35) konnte laut Polizei nicht mehr bremsen und fuhr dem Nissan mit hoher Geschwindigkeit in das Heck, worauf dieser ins Schleudern geriet und sich überschlug. Die Nissan-Fahrerin sowie ihr im Auto befindliches Kind (1) wurden schwer verletzt und kamen mit dem Notarzt in eine Klinik.

Der Porsche-Fahrer sowie seine Beifahrerin (32) wurden leicht verletzt, kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Autobahn war in Richtung Hamburg bis in die Nachtstunden gesperrt.