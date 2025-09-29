Mann soll seine Familie und sich selbst erschossen haben: Das ist bisher bekannt

Gewalttat in Niedersachsen: Ein Mann soll seine Kinder und seine Partnerin im niedersächsischen Oldenburg erschossen haben. Anschließend soll er sich selbst getötet haben, gab die Polizei bekannt.

Zur Identität der Opfer, etwa zum Alter, machten die Ermittler zunächst keine weiteren Angaben. Die Tat ereignete sich laut Polizei am späten Vormittag in einem Wohnhaus im Stadtteil Osternburg. Auf Bildern ist der Tatort in einem Wohngebiet mit mehreren Einfamilienhäusern zu sehen.

Polizisten stehen an der Absperrung rund um den Tatort in Oldenburg. Hauke-Christian Dittrich/dpa Polizisten stehen an der Absperrung rund um den Tatort in Oldenburg.

Ermittler finden in Oldenburg vier Tote und Waffe

Die Ermittler fanden dort vier Tote und die mutmaßliche Tatwaffe. Um welche Waffe es sich handelt, sagte der Polizeisprecher nicht. Die Stadt Oldenburg hat rund 175.000 Einwohnerinnen und Einwohner und liegt westlich von Bremen.

Hilfe in schweren Stunden

Ihre Gedanken hören nicht auf zu kreisen? Sie befinden sich in einer scheinbar ausweglosen Situation und spielen mit dem Gedanken, sich das Leben zu nehmen? Hier finden Sie Beratungs- und Seelsorgeangebote:

Telefonseelsorge: Unter 0800 – 111 0 111, 0800 – 111 0 222 oder 116 123 erreichen Sie rund um die Uhr Mitarbeiter, mit denen Sie Sorgen und Ängste teilen können. Auch ein Gespräch via Chat ist möglich. telefonseelsorge.de

Kinder- und Jugendtelefon: Das Angebot des Vereins „Nummer gegen Kummer“ richtet sich vor allem an junge Menschen. Erreichbar montags bis samstags von 14 bis 20 Uhr unter 116 111. Es gibt auch ein Elterntelefon, das unter 0800 – 111 0550 erreichbar ist. Samstags nehmen die jungen Berater des Teams „Jugendliche beraten Jugendliche“ die Gespräche an. nummergegenkummer.de.

Muslimisches Seelsorge-Telefon: Die Mitarbeiter von MuTeS sind 24 Stunden unter 030 – 44 35 09 821 zu erreichen. Viele sprechen Türkisch. mutes.de

Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention: Unter suizidprophylaxe.de gibt es eine Übersicht aller telefonischer, regionaler, Online- und Mail-Beratungsangebote in Deutschland.

Über das Motiv der Tat ist bisher noch nichts bekannt. Zeugen hatten zuvor die Einsatzkräfte informiert. Aus Rücksicht auf die Hinterbliebenen machte die Polizei keine weiteren Angaben.

Momentan seien auch die Schulen der Kinder noch nicht über die Tat informiert worden, sagte ein Sprecher. Politiker, Nachbarn, die Schulen der Kinder oder die Stadt Oldenburg äußerten sich bisher nicht zu dem Fall.

Am späten Nachmittag haben sich die Ermittler vom Tatort zurückgezogen. Die Polizei hob die Absperrung auf und gab die Straße wieder für den Verkehr frei, berichtete ein dpa-Fotograf. Auch seien zwei Leichenwagen abgefahren. (dpa/mp)