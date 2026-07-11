Tiefsitzende Glutnester und kein Wasser in der Nähe: Ein Moorbrand fordert die Feuerwehr.

Zwei Feuerwehrmänner laufen über eine verkohlte Moorfläche im Großen Moor bei Gifhorn. picture alliance/dpa | Julian Stratenschulte

Ein Moorbrand beschäftigt die Feuerwehr bei Diepholz seit den frühen Morgenstunden. Die Löscharbeiten sind aufwendig.

Auf einer Fläche von etwa vier Hektar brannte der Boden sowie die Vegetation, wie eine Sprecherin der Feuerwehr mitteilte. Aufgrund der schwierigen Bodenverhältnisse und der tief sitzenden Glutnester gestalteten sich die Löscharbeiten aufwendig.

Zum Löschen mussten die Einsatzkräfte eine lange Schlauchleitung verlegen und das Wasser aus einem Baggersee entnehmen.

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Moorbrand aufwändig zu löschen

Die Feuerwehr verhinderte eine Ausbreitung des Brandes. Verbliebene Glutnester wurden freigelegt und abgelöscht, die betroffenen Bereiche werden nun fortlaufend kontrolliert, wie die Sprecherin weiter mitteilte. Da Moorbrände tief in den Boden eindringen können, ist mit einem längeren Einsatz zu rechnen. (dpa)