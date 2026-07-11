Im Norden
Vier Hektar Moor brennen – Löscharbeiten sind aufwendig
Tiefsitzende Glutnester und kein Wasser in der Nähe: Ein Moorbrand fordert die Feuerwehr.
Ein Moorbrand beschäftigt die Feuerwehr bei Diepholz seit den frühen Morgenstunden. Die Löscharbeiten sind aufwendig.
Auf einer Fläche von etwa vier Hektar brannte der Boden sowie die Vegetation, wie eine Sprecherin der Feuerwehr mitteilte. Aufgrund der schwierigen Bodenverhältnisse und der tief sitzenden Glutnester gestalteten sich die Löscharbeiten aufwendig.
Zum Löschen mussten die Einsatzkräfte eine lange Schlauchleitung verlegen und das Wasser aus einem Baggersee entnehmen.
Moorbrand aufwändig zu löschen
Die Feuerwehr verhinderte eine Ausbreitung des Brandes. Verbliebene Glutnester wurden freigelegt und abgelöscht, die betroffenen Bereiche werden nun fortlaufend kontrolliert, wie die Sprecherin weiter mitteilte. Da Moorbrände tief in den Boden eindringen können, ist mit einem längeren Einsatz zu rechnen. (dpa)