Viehtransporter kippt um – Dutzende Tiere verenden

Ein mit rund 160 Schweinen beladener Viehtransporter ist bei Goldenstedt im Landkreis Vechta von einer Straße abgekommen und umgekippt.

Nach ersten Schätzungen der Polizei verendeten infolge des Unfalls 20 bis 30 der Tiere. Der Fahrer des Lastwagens wurde nur leicht verletzt, wie die Polizei sagte.

Die Feuerwehr war mit 70 Einsatzkräften zur Bergung vor Ort. Der Lastwagen sei aus bislang unbekanntem Grund nach rechts von der Landstraße abgekommen, erklärte die Polizei. (dpa)