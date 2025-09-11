Verletzte Familienehre: Vater nach Mordauftrag in Haft

Im Landkreis Cuxhaven ist es am Dienstag zu einem erschütternden Vorfall gekommen. Ein Jugendlicher (17) erschien auf einer Polizeiwache und gab an, dass sein Vater (46) ihn beauftragt habe, seine Schwester zu töten. Der Mann wurde festgenommen.

Die junge Frau (19) soll angeblich die „Familienehre“ beschmutzt haben. Erst vor einer Woche war es laut Polizei an der Adresse an der Wurster Nordseeküste zu einem Einsatz wegen häuslicher Gewalt gekommen. Der Vater und die Mutter hatten die 19-Jährige attackiert. Der 46-Jährige wurde der Wohnung verwiesen und war seither verschwunden.

Die Fahndung nach dem Vater endete am Dienstagabend mit der Festnahme des 49-Jährigen. Er wurde in dem Ort am Bahnhof verhaftet. Das Amtsgericht erließ einen Haftbefehl, der Vater kam in U-Haft. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der versuchten Anstiftung zum Mord ermittelt.