Erst fehlte der Führerschein, dann stimmten die Kennzeichen nicht – und schließlich bestand auch noch der Verdacht auf Drogen am Steuer.

Eine Verkehrskontrolle in Tostedt (Landkreis Harburg) hat für einen 38 Jahre alten Autofahrer gleich mehrere Strafverfahren nach sich gezogen. Die Polizei stoppte den Mann am Montagabend gegen 19.15 Uhr auf der Lindenstraße.

Schnell stellte sich heraus, dass der Fahrer seinen Führerschein nicht mehr vorzeigen konnte – allerdings nicht, weil er ihn vergessen hatte. Die Fahrerlaubnis war ihm bereits nach früheren Fahrten unter Alkoholeinfluss entzogen worden.

Kennzeichen bereits entstempelt

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Damit nicht genug: An dem VW Touran waren Kennzeichen montiert, die zu einem anderen Fahrzeug gehörten und bereits entstempelt waren. Zudem bemerkten die Beamten Anzeichen für einen möglichen Drogenkonsum. Ein Arzt entnahm daraufhin eine Blutprobe.

Nach der Einleitung mehrerer Strafverfahren stellte die Polizei die Fahrzeugschlüssel sicher. Anschließend durfte der 38-Jährige seinen Heimweg zu Fuß antreten. (mp)