Verkehr auf Autobahn steht still: 116-Tonnen-Laster kracht in Leitplanke

Mitten in der Nacht krachte ein mit einem Windradteil beladener Transporter gegen die Leitplanke auf der Autobahn A2. Der Verkehr stand sofort still – mit Folgen noch bis in den Abend. Wie lange die Sperrung noch dauert und was die Polizei zum Unfall sagt.

Ein havarierter Schwertransport blockiert seit der Nacht die Autobahn 2 in Richtung Hannover bei Rennau (Landkreis Helmstedt). Die Bergung werde voraussichtlich mindestens bis Dienstagabend dauern, teilte eine Polizeisprecherin mit. Entsprechend brauche es Geduld.

A2: Sperrung! Autofahrer sollten den Bereich großräumig umfahren

Das rund 116 Tonnen schwere Fahrzeug sei mit einem Windradturm beladen gewesen und gegen 2 Uhr wegen eines technischen Defekts gegen die Mittelschutzplanke gefahren, sagte die Sprecherin. Verletzt worden sei niemand.

Das Fahrzeug stehe quer zur Fahrbahn. Die A2 sei daher zwischen den Anschlussstellen Rennau und Königslutter am Elm vollständig gesperrt. Der Verkehr werde an der Anschlussstelle Rennau abgeleitet. Autofahrer sollten den Bereich großräumig umfahren und erst bei Königslutter wieder auf die A2 fahren, sagte die Sprecherin. (dpa/mp)