Verheerender Hausbrand: Ein Mensch wird tot geborgen

Nach einem Brand in Triangel bei Gifhorn finden Einsatzkräfte einen leblosen Menschen im Haus. Die Identität des Verstorbenen steht bisher nicht fest. Die Löscharbeiten laufen noch.

Bei einem Hausbrand in Triangel im Landkreis Gifhorn ist ein Mensch ums Leben gekommen. Einsatzkräfte bargen die leblose Person am Vormittag aus dem Gebäude, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Ob es sich dabei um den Bewohner des Hauses handelt, konnte bisher nicht abschließend geklärt werden. Die verstorbene Person müsse erst noch identifiziert werden, hieß es.

Die Einsatzkräfte waren kurz nach 10.30 Uhr zu dem Brand in Triangel gerufen worden. Noch ist unklar, warum das Feuer ausbrach.

Die Löscharbeiten liefen noch, das gesamte Gebäude sei verraucht, hieß es von der Polizei. Die Feuerwehr sei mit einem Großaufgebot im Einsatz. (dpa)