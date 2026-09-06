In einem Mehrfamilienhaus mit 16 Wohnungen in Rotenburg ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Zwei Personen kamen ins Krankenhaus.

Feuer in Rotenburg (Wümme): Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus sind zwei Menschen verletzt worden.

Das Feuer sei in der Nacht gegen 1.25 Uhr aus unbekannten Ursachen in einer der Wohnungen im ersten Stock des Hauses an der Bergstraße ausgebrochen, teilte die Feuerwehr mit.

Feuer in Rotenburg (Wümme): Retter bringen zwei Verletzte ins Krankenhaus

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Die Rettungskräfte brachten mehrere Bewohner aus den 16 Wohnungen in Sicherheit. 14 von ihnen wurden vor Ort vom Rettungsdienst untersucht, zwei davon wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Insgesamt elf Wohnungen wurden laut Feuerwehr durch das Feuer und den Rauch beschädigt. Sie waren nicht mehr bewohnbar. 135 Einsatzkräfte waren bei dem rund dreistündigen Einsatz vor Ort.

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Die Ursache des Brandes ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (dpa/mp)