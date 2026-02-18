Verfassungsschutz und AfD Niedersachsen: „Generation Deutschland“ im Fokus

Die niedersächsische AfD wird als extremistische Bestrebung eingestuft – der Verfassungsschutz nimmt auch die neue Jugendorganisation in den Blick.

Vor der Gründung der neuen AfD-Jugendorganisation in Niedersachsen hat der Verfassungsschutz auf personelle Kontinuität zur Vorgängerin Junge Alternative hingewiesen – das hat die Partei nun zurückgewiesen. „Es gibt keine personellen Überschneidungen“, sagte der stellvertretende Landesvorsitzende Stephan Bothe der Deutschen Presse-Agentur. Der Landesverband der Generation Deutschland soll am Samstag in Dötlingen (Landkreis Oldenburg) gegründet werden. Dort hat auch die AfD Niedersachsen ihren Sitz.

Generation Deutschland folgt der Jungen Alternativen

Der Verfassungsschutz hatte am Dienstag bekannt gegeben, dass er den AfD-Landesverband als extremistische Bestrebung einstuft. In diesem Zuge rückte auch die neue Jugendorganisation in den Blick der Behörde. Auch wenn ein Landesverband in Niedersachsen noch nicht gegründet sei, gehe man von personellen und ideologischen Kontinuitäten zur früheren, als rechtsextremistisch eingestuften Jungen Alternative aus, hieß es.

Das könnte Sie auch interessieren: „Wir kärchern Deutschland“: Hans-Georg Maaßen auf Abwegen bei Hamburgs AfD

Behördenchef Dirk Pejril sagte mit Blick auf die bundesweite Gründung der Generation Deutschland: „Die Reden der Delegierten anlässlich des Gründungskongresses Ende November in Gießen, gerade auch aus Niedersachsen, stützen diese Bewertung sehr deutlich.”

Die Generation Deutschland folgte der aufgelösten Jungen Alternative (JA). Diese hatte sich im Frühjahr 2025 aufgelöst, nachdem sich die AfD von ihr getrennt hatte. Der Grund: Die JA war als eigenständiger Verein nur lose an die AfD angebunden. Die AfD hatte wenig Einfluss auf das Verhalten der JA, was bei extremen Vorfällen regelmäßig auf das Image der Partei zurückfiel.

Parallelen zur Jungen Alternative?

Der AfD-Politiker Bothe sagte dagegen, die Junge Alternative Niedersachsen sei vor Jahren aufgelöst worden. Viele der ehemaligen Mitglieder seien inzwischen zu alt, um noch Mitglied einer Jugendorganisation sein zu können. Die Generation Deutschland sei eine neue Institution. „Sie ist bewusst so konstruiert worden, dass die AfD dort die Hand drauf hat und gegen jede extremistische Bestrebung dann auch vorgehen kann.”

Nun gebe es ein neues Personaltableau und eine neue Ausrichtung. „Wir haben aus den Konstruktionsfehlern der Vergangenheit gelernt und beginnen hier einen Neustart“, sagte Bothe. (dpa/mp)