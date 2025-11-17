„Verdrehen Wahrheiten und verbreiten Lügen”: Ex-Polizeipräsident verliert gegen AfD

Ein Polizeipräsident wirft der AfD Manipulation vor – doch darf die Polizei eine Partei so offen kritisieren? Das Verwaltungsgericht Oldenburg hat dazu eine Entscheidung getroffen.

Der ehemalige Oldenburger Polizeipräsident Johann Kühme ist mit Äußerungen über die AfD nach Ansicht des Verwaltungsgerichts Oldenburg zu weit gegangen. Zwar habe er grundsätzlich das Recht gehabt, sich öffentlich zur inneren Sicherheit wie auch zu Angriffen auf die Demokratie zu äußern, sagte der Vorsitzende Richter Andreas Keiser bei der Urteilsverkündung. Allerdings seien ihm dabei Grenzen gesetzt gewesen. Diese habe er nicht immer eingehalten.

Kühme hatte in einem Interview mit der „Nordwest-Zeitung” im August 2023 gesagt, die AfD verdrehe Wahrheiten und verbreite Lügen, um Unsicherheiten und Ängste in der Bevölkerung zu schüren. Weiter hatte er gesagt: „Die AfD manipuliert das subjektive Sicherheitsgefühl der Menschen.”

Geklagt hatte der AfD-Landesverband Niedersachsen. Er sah in Kühmes Worten eine Verletzung des Neutralitätsgebots der Polizei. Kühme, der im vergangenen Jahr in den Ruhestand verabschiedet wurde, sagte nach dem Urteil: „Ich stehe zu meinen Äußerungen.” (dpa)