Ersthelfer machen einen verdächtigen Fund in dem verunfallten Mercedes. Der Fahrer beteuert seine Unschuld.

Einsatzkräfte neben dem auf der Seite liegenden Mercedes im Graben. JOTO

Bei einem Unfall in Apensen (Landkreis Stade) ist ein 22 Jahre alter Mercedes-Fahrer schwer verletzt worden: Er war laut Polizei am Freitagmorgen auf der Neukloster Straße unterwegs, als er auf der letzten Linkskurve vor der Ortseinfahrt die Kontrolle verlor und mit seinem GLC 220 von der Straße abkam.

Bevor das Auto im Graben einer Obstplantage landete, habe es sich noch um die eigene Achse gedreht, so ein Polizeisprecher. „Zwei Ersthelfer kümmerten sich um den 22-Jährigen und halfen beim Verlassen des zerstörten Fahrzeugs.“ Sie seien durch eine große Staubwolke auf den Unfall aufmerksam worden.

Fahrer lehnt Atemalkoholtest ab

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Schon ihnen sei eine Spirituosenflasche im Mercedes aufgefallen, die später auch die Polizisten gefunden hätten. „Den Beamten gegenüber gab der Mann an, er sei auf dem Weg zur Arbeit gewesen und habe zuletzt Alkohol zum WM-Spiel am Donnerstagabend getrunken“, so der Polizeisprecher weiter. „Einen Atemalkoholtest lehnte er ab.“

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Den Beamten ergaben sich zudem der Verdacht einer zusätzlichen Beeinflussung mit einer anderen Droge. Im Elbe Klinikum Buxtehude wurde ihm daher eine Blutprobe entnommen. Dort wurden auch seine schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen behandelt.

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Die Polizisten sperrten den Unfallort ab und leiteten ein Verfahren ein. Der durch den Unfall verursachte Sachschaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro. Neben dem Auto wurde auch Buschwerk beschädigt.

Der Führerschein des 22-Jährigen wurde beschlagnahmt. Ihm droht noch weiterer Ärger. Der Polizeisprecher: „Aus Zeugenangaben und dem Spurenbild am Unfallort ergibt sich der Verdacht, dass der Mercedes vor dem Unfall mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war.“