Polizei setzt Pfefferspray ein, um Vater und Sohn zu bändigen. Beamte werden verletzt.

Ein Mann (53) und sein Sohn (21) haben laut Polizei in Uelzen für Ärger gesorgt und sogar Beamte angegriffen. Sie kamen in Gewahrsam.

Die Polizei wurde am Samstagvormittag über die beiden Männer informiert, die auf dem Gelände eines Baumarktes an der Bahnhofstraße mehrere Passanten angepöbelt haben sollen. Zusätzlich weigerten sie sich, das Gelände zu verlassen.

Polizei setzt in Uelzen Pfefferspray ein

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Als die Beamten eintrafen, habe einer der Männer zwischen Werbetafeln uriniert. Auch den Beamten gegenüber sollen sich die Männer unkooperativ gezeigt haben. Ein Sprecher: „Sie waren aggressiv und beleidigend.“

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Der 53-Jährige soll dann einer Polizistin gegen das Schienbein getreten haben. Die Beamtin brachte den Mann daraufhin zu Boden. Parallel habe der 21-Jährige versucht, andere Beamte zu schlagen und zu treten. Es wurde Pfefferspray eingesetzt, um die zwei Männer zu überwältigen.

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Uelzen: Ermittlungen gegen Vater und Sohn

„Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurden sie in Gewahrsam genommen“, sagte der Sprecher weiter. Da Vater und Sohn deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung zeigten, wurden Blutproben angeordnet. Gegen sie wird nun ermittelt, darunter wegen Körperverletzung und Hausfriedensbruch.

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Die angegriffenen Polizisten verletzten sich leicht und mussten in einer Klinik behandelt werden. Ob sie ihren Dienst fortsetzen konnten, ist unbekannt.