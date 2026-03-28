Vater fährt Sohn mit dem Traktor an – Fünfjähriger schwer verletzt

Auf einem Bauernhof im Landkreis Cuxhaven rangiert ein Mann mit seinem Traktor. Dabei übersieht er seinen Sohn, der mit einem Fahrrad hinter ihm fährt.

Ein Vater hat seinen fünfjährigen Sohn mit einem Traktor in Schiffdorf im Landkreis Cuxhaven angefahren. Das Kind sei dadurch schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Der Unfall habe sich demnach beim Rückwärtsfahren ereignet. Dabei habe der 34 Jahre alte Mann seinen Sohn, der auf einem Fahrrad fuhr, übersehen.

Der Fünfjährige wurde laut Polizei am Freitagnachmittag in ein Krankenhaus gebracht. Das Kind schwebte den Angaben zufolge nicht in Lebensgefahr. Gegen den Vater wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. (dpa/mp)