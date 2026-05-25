Vater flieht betrunken vor Polizei, stürzt von Dach und lässt Kinder allein

Ein Vater flieht betrunken vor der Polizei – mit schwerwiegenden Folgen. Er verletzt sich schwer und lässt seine Töchter allein zurück. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Ein alkoholisierter Autofahrer ist in Celle bei der Flucht vor einer Polizeikontrolle von einem Dach gestürzt und schwer verletzt worden. Der 34-Jährige habe sich dabei einen offenen Knöchelbruch zugezogen, teilte die Polizei mit.

Beamte wollten den Mann am Pfingstsonntag in der Bahnhofstraße kontrollieren, wie es weiter hieß. Statt anzuhalten, steuerte er demnach seinen Wagen auf einen nahegelegenen Parkplatz und flüchtete zu Fuß. Nach Polizeiangaben kletterte er über einen Container auf ein Flachdach und versuchte, über weitere Dächer zu entkommen. Dabei sei er aus rund drei Metern Höhe abgestürzt.

Vater ließ seine Kinder zurück

Zunächst sei er vor Ort versorgt, anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus in Celle gebracht worden. Ermittlungen ergaben, dass der 34-Jährige aus Hambühren deutlich alkoholisiert war und kurz zuvor einen Verkehrsunfall verursacht haben soll. Zudem besaß er keine Fahrerlaubnis.

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Wie die Polizei weiter mitteilte, hatte der Mann seine beiden Töchter im Alter von 10 und 13 Jahren zuvor allein im Bereich der Triftanlagen zurückgelassen. Die Kinder wurden dem Jugendamt übergeben. Gegen den 34-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. (dpa/mp)