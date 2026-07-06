Ein Mann wird tot in einem Teich im Landkreis Emsland entdeckt – sein Aufsitzrasenmäher liegt ebenfalls im Wasser. Was bisher dazu bekannt ist.

Im Landkreis Emsland wurde ein 88-jähriger Mann tot in einem Teich gefunden. Wie eine Mitarbeiterin der Polizei mitteilte, war der Mann nach ersten Erkenntnissen zuvor mutmaßlich mit Mäharbeiten in der Nähe des Gewässers beschäftigt.

Angehörige alarmierten die Polizei, nachdem sie den 88-Jährigen in Meppen längere Zeit nicht erreichen konnten. Die Einsatzkräfte fanden ihn daraufhin leblos im Gewässer. Auch der Aufsitzrasenmäher befand sich im Wasser.

Wie es zu dem Tod des Mannes kam, ist nach Angaben der Polizei noch unklar. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es den Angaben zufolge nicht. Die Ermittler gehen derzeit von einem Unfall aus. (dpa/mp)