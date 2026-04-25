Dach stürzt ein und begräbt Mann unter sich – jede Hilfe kommt zu spät

In Handorf (Landkreis Lüneburg) ist es am Samstagvormittag zu einem tödlichen Unglück gekommen. Bei Sanierungsarbeiten auf dem Dachboden eines Gebäudes waren Teile des Daches eingestürzt und hatten einen Mann unter sich begraben.

Wie die Polizei bestätigte, geschah das Unglück gegen 11.10 Uhr an der Hauptstraße des Dorfs. Aufgrund der im Notruf geschilderten Lage rückte ein größeres Aufgebot an Einsatzkräften an. Darunter ein Rettungshubschrauber.

Mann unter Trümmern begraben – jede Hilfe kam zu spät

Feuerwehrkräfte befreiten einen Mann, der von Teilen des eingestürzten Daches begraben worden war. Für ihn kam aber jede Hilfe zu spät. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Die Kripo hat den Unglücksort beschlagnahmt und ermittelt die Unglücksursache.