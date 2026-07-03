Nach einem missglückten Überholmanöver flieht ein 41-Jähriger vom Unfallort. Die Polizei stoppt ihn später – und stellt einen Atemalkoholwert von 4,72 Promille fest. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei hat den Fahrer gestoppt und Alkoholtests mit ihm durchgeführt. (Symbolbild) picture alliance/dpa | Robert Michael

Ein Autofahrer mit einem Atemalkoholwert von 4,72 Promille ist nach einem Verkehrsunfall im Landkreis Emsland von der Polizei gestoppt worden. Der 41-Jährige soll am Donnerstag nach einem missglückten Überholmanöver auf der Bundesstraße 213 zunächst vom Unfallort geflüchtet sein, teilte die Polizei mit.

Nach bisherigen Erkenntnissen sei der Mann gegen 13.30 Uhr zwischen Darme und Lohne unterwegs gewesen. Beim Überholen eines vorausfahrenden Lastwagens habe er wegen entgegenkommender Fahrzeuge wieder einscheren müssen und sei dabei mit dem Lkw zusammengestoßen.

Erst Fahrerflucht: Wenig später wurde er angetroffen

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Anschließend habe der 41-Jährige seine Fahrt fortgesetzt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Im Zuge der Ermittlungen habe die Polizei den Fahrer jedoch wenig später angetroffen.

Ein Atemalkoholtest ergab den Angaben zufolge einen Wert von 4,72 Promille. Dem Mann sei eine Blutprobe entnommen worden, zudem beschlagnahmten die Beamten seinen Führerschein. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, wie es hieß. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 17.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an. (dpa/js)