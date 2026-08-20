Ein Mann behauptet, jemand sei auf einem Parkplatz in sein Auto gefahren. Das war nicht schlau von ihm.

Ein 43-Jähriger hat im Landkreis Osnabrück einen Unfall vorgetäuscht – die Polizei ist ihm aber schnell auf die Schliche gekommen.

Der Mann hatte sein Auto am Mittwoch auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Quakenbrück abgestellt und nach dem Einkauf die Polizei verständigt. Er gab an, dass jemand sein Fahrzeug beschädigt habe und dann einfach davongefahren sei, wie die Polizei mitteilte.

Allerdings hatte der 43-Jährige nicht an die Videoaufzeichnung gedacht. Dort war laut Polizei von der Ankunft des Mannes bis zu seiner Rückkehr zu seinem Auto kein Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug zu sehen. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des Vortäuschens einer Straftat gegen den 43-Jährigen ein. (dpa/mp)