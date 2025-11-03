Fahranfängerin schiebt Seniorin ins Wasser – Fiat geht unter

Schwerer Unfall am Montagvormittag im Alten Land bei Hamburg: Eine 81 Jahre alte Autofahrerin stürzte nach einem Unfall mit ihrem Kleinwagen ins Wasser.

Gegen 11.30 Uhr war die Seniorin mit ihrem Fiat 500 auf der Straße Am Fleth in Jork unterwegs, als sie an einer Kreuzung mit einem VW Polo zusammenstieß. Die 18-jährige VW-Fahrerin hatte offenbar die Vorfahrt missachtet – mit dramatischen Folgen.

Durch den Zusammenstoß verlor die Seniorin die Kontrolle über ihren Kleinwagen. Das Auto kam von der Fahrbahn ab und landete im angrenzenden Gewässer Fleth.

Unfall in Jork: Anwohner retten Seniorin aus sinkendem Wagen

Das Fahrzeug versank schnell – doch couragierte Anwohner und andere Verkehrsteilnehmer griffen sofort ein: Sie zogen die 81-Jährige aus dem sinkenden Wagen und brachten sie sicher ans Ufer. Die Frau blieb laut Polizei unverletzt.

Die junge Polo-Fahrerin blieb ebenfalls unverletzt. Sie erlitt allerdings einen Schock. Der Fiat 500 wurde bei dem Unfall vollständig zerstört. Der Sachschaden bei dem Unfall wird auf rund 8000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Jork war vor Ort und unterstützte bei der Bergung des Fahrzeugs. (tst)