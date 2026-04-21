Schwerer Unfall auf der A1: Zwei Verletzte – Fahrer flüchtet vom Tatort

Bei einem Verkehrsunfall auf der A1 sind am Montagabend im Landkreis Harburg zwei Menschen verletzt worden. Ein Autofahrer flüchtete vom Tatort.

Nach Polizeiangaben ereignete sich der Unfall gegen 21 Uhr zwischen den Anschlussstellen Dibbersen und Hittfeld in Fahrtrichtung Hamburg. Nach ersten Zeugenaussagen sollen zwei Fahrzeuge, ein Fiat-Kleintransporter und ein dunkler Kleinwagen, von Dibbersen auf die Autobahn gefahren sein.

Unfall auf der A1: Transporter kippt auf die Seite

Beim Einfädeln oder kurz danach habe der Transporterfahrer dem dunklen Kleinwagen ausweichen müssen und sei dabei mit einem Audi kollidiert, der bereits auf der Fahrbahn fuhr, heißt es. Beide Fahrer verloren die Kontrolle über ihre Fahrzeuge, schleuderten über die Fahrbahn und kollidierten jeweils mit den Leitplanken auf beiden Seiten. Der Transporter kippte dabei auf die Seite, der Audi kam neben dem Seitenstreifen zum Stehen. Der Fahrer des dunklen Kleinwagens flüchtete vom Unfallort.

Fahrer auf der Flucht – Zeugen gesucht

Alarmierte Feuerwehrleute aus Dibbersen und Buchholz rückten an. Sie mussten beim Transporter die Windschutzscheibe aufschneiden, um den Fahrer zu befreien. Sowohl der Transporterfahrer als auch der Audi-Fahrer erlitten Verletzungen und kamen in Krankenhäuser.

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Die A1 in Richtung Hamburg blieb für rund eine Stunde voll gesperrt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum flüchtigen Fahrzeug machen können. Hinweise nimmt die Autobahnpolizei Maschen unter der Telefonnummer 04105 620200 entgegen.