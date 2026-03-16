Unfall mit zahlreichen Autos auf der A1 – Verletzte
Bei einem Unfall auf der A1 sind mindestens zwei Menschen verletzt worden. Autofahrer brauchten danach ein wenig Geduld – der Verkehr staute sich.
Mehrere Autos sind am Morgen auf der Autobahn 1 bei Osnabrück zusammengestoßen. Acht Fahrzeuge seien an dem Unfall beteiligt gewesen, so die Polizei. Mindestens zwei Menschen seien leicht verletzt.
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Die Fahrbahn in Richtung Bremen sei im Bereich des Rastplatzes Hasetal Ost im Nordwesten von Osnabrück voll gesperrt. Genauere Informationen gab es zunächst nicht. (dpa)
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